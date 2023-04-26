Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Elif Ünver Korğalı, yapılan tüm çalışmalar neticesinde 5 yaş altı ölümlerden korunma konusunda aşıların en ekonomik, en kolay ve en güvenilir yol olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Elif Ünver Korğalı her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Korğalı, aşılamanın, insan hayatını hastalık ve ölümden koruyan en önemli kalkan olduğunu söyleyerek, “Aşılar, hastalık yapıcı patojenlerin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bazı parçalarının ya da tamamının insan vücuduna çeşitli yollarla verilmesi sonrası bir immünite oluşturulması esasına dayanan koruyucu sağlık yöntemidir. Tüm dünyada hem erişkin hem de çocuk yaş ölümlerini azaltan en önemli uygulamalardan biridir.” dedi.

“ 13 çeşit hastalığa karşı çocuklarımızı koruyabilmekteyiz”

Çocuklarda aşının öneminden bahseden Doç. Dr. Korğalı, çocukları 13 çeşit hastalıktan aşı sayesinde koruyabildiklerini söyleyerek, “ Çocuklarımıza doğumdan itibaren belirli bir aşı takvimi dâhilinde çeşitli aşılar uygulanıyor. Bu aşılar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Ülkemizde şu an rutin uygulanan aşı takviminde 13 çeşit hastalığa karşı çocuklarımızı koruyabilmekteyiz. Yapılan aşılar verem, menenjit, suçiçeği, kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Bu hastalıklar ciddi sakatlıklar ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Dolayısıyla aşı yoluyla çocuklarımızı bu tehlikelerden korumuş olmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşı haftası için bu yılki teması eksik aşıların tamamlanmasıdır. Özellikle son yıllarda artan aşı tereddütlerine karşı, sağlık çalışanlarının doğru bilgilendirme yaparak insanları aşı yaptırma yönünde ikna etmeleri gerekiyor. Ülkemizde çocukluk çağındaki bütün aşıların ücretsiz olarak uygulanıyor ve aşılama oranları ise yüzde 90’ın üzerinde” şeklinde konuştu.

“3 milyon çocuk ve erişkin aşıyla önlenebilir hastalık yüzünden ölüyor”

Doç. Dr. Korğalı, yapılan tüm çalışmaların 5 yaş altı ölümlerden korunma konusunda aşıların en ekonomik, en kolay ve en güvenilir yol olduğunu gösterdiğini dile getirerek, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk ve erişkin olmak üzere tüm dünyada 3 milyona yakın kişinin aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini bildiriyor. Aşılar daha konforlu, uzun ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçemeyeceğimiz koruyucu tedbirlerdir.” diyerek aşının insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı.