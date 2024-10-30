Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kombi bakım hizmeti veren İsmail Küçük, kombi bakımı ve petek temizliğinin yüksek ısınma kalitesi ve faturaların düşmesini sağladığını söyledi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kombi ve peteklerin verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için bakımlarının yaptırılmasının büyük önem taşıdığını anlatan İsmail Küçük, kombilerin bakımının her yıl, petek temizliğinin ise 3 yılda bir yapılması gerektiğini belirtti. İsmail Küçük, “Yaz günlerinde kış dönemine göre daha performanslı çalışmadığı için, kış döneminde tam kapasiteli çalıştığı için bazı parçalarında aşınmalar meydana gelir. Bu parçaların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiğimizde bize olacak katkısı şudur; ısınma ve gaz faturaları. Yüksek gaz faturalarının önüne geçmek. Tabiki sadece kombi bakımı yeterlimi değil! Petek temizliği de yapılması gerekiyor. İçine koymuş olduğumuz suyun demir, fosfat, kireç ve mevcut dolaşım sistemi içerisindeki demirlerinde birlikte korozyon oluştuğu zaman bir hışır( balçık) meydana gelir. Bu hışırlar sistemde su dolaşımını zorlaştırır. Bizler bu yabancı maddelerin sistemden arındırılması için petek temizliğini tavsiye ederiz. Kombi bakım ve petek temizliği bir araya geldiği zaman yüksek ısınma kalitesi, az fatura ödenmeye sebep olur. Kombi bakımlarımız her yıl, petek temizliği 3 yılda bir yapılmalıdır” dedi.