Jeoloji uzmanı Fahri Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir kez daha insanları depremlerin değil, beton yapıların öldürdüğünü ortaya çıktığını belirterek yapılarda betonun terk edilerek ağaç modeline yönelmek olduğunu söyledi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce can kaybına ve büyük yıkıma neden olurken uzmanların çok katlı betonarme yapılar konusundaki açıklamaları sürüyor.

Jeoloji uzmanı Fahri Çelik, depremlerden korunmanın en yolunun yapılarda tonlarca ağır oluşturan beton ve demirin terk edilerek ağaç modeline yönelmek olduğunu aktardı.

Depremden etkilenen illerde tonlarca ağırlıktaki beton yapıların saniyeler içerisinde yıkıldığını, hafif olan ağaçların ise ayakta kaldığını dile getiren çeken Çelik, “Bütün Türkiye, beton ve demirden kaçmalı. Çünkü bizleri aslında öldüren betondur. Ve bundan acilen kaçmamız lazım. Ahşap evlere yönelmelidir. Ahşap evlerin ömürleri 200 yıldır. Ama beton olan evlerin ise 30-35 yıldır. Aklı başında olan bir insan 30 yıllık bir ömür için 2-3 milyon lira verip beton ev yapmaz” dedi.

9 şiddetinde bir depremde bile ağaç modeliyle sağlam zeminde yapılan evin yakılmayacağı ifade eden Çelik, “Ağa modeli gibi ev yapacağız. Yapılacak evlerin kökleri tıpkı bir ağaç gibi zemine bağlanacak. Kökleri zemine, kayaya ya da belirli bir yere bağladığında 9 şiddetinde deprem olsa dahi ağaç modeliyle yapılan ev yıkılmaz. Tek çaremiz bu ağaç şekli evlere geçiş yapmak. Depremden korunmanın tek çaresi ağaç gibi ev yapmaktadır. Ayrıca evleri 3-4 kat ve hafif yapacağız. Dünyanın betonu ve demirini tavanını üzerine koymayacağız. Çünkü bizleri öldüren tavandır” şeklinde konuştu.