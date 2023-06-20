Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan uzman psikologlar, Ahmet Yesevi Millet evinde verdikleri psikososyal destek eğitimi ile annelere, çocuklarla iletişim kurulması üzerine seminer verdi.

Haliliye Belediyesi bünyesindeki uzman psikologlar ailelere yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Ahmet Yesevi Millet evinde yer alan Psikolojik Destek ve Kariyer Danışmanlık Merkezinde eğitimler devam ediyor. Merkezde verdikleri eğitim ile hem öğrencilerle hem de vatandaşlara birebir dokunan uzman psikologlar, toplu olarak verdikleri eğitimlerle de seminer düzenliyor. Bu çerçevede Ahmet Yesevi Millet evinde “çocuk” konulu eğitimle kadınlarla bir araya gelen psikologlar, annelere çocuklarıyla nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlattı. Çocukların psikolojisi üzerine konuşmaların yapıldığı eğitimde iletişime değinen psikologlar, Belediye bünyesindeki Psikolojik Destek hizmetiyle her zaman ailelerin yanında olduklarını kaydetti. Kursiyerlerin sorularının yanıtlanmasıyla noktalanan eğitimde katılımcı kadınlara, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Ahmet Yesevi Millet evinde verilen Psikolojik Destek ve Kariyer Danışmanlık Hizmetinden tüm vatandaşların yararlanabileceği belirtildi.