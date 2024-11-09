Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yelda Başaran, yayınladığı ilk kitabı olan “Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?” isimli kitabı ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. “Vücudu Güzelleştiren Zihindir” diyen Uzman Psikolog Başaran, okurları için bir motivasyon reçetesi hazırladığını ifade etti.

Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yelda Başaran, 2022 yılında ilk basımı yapılan “Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?” kitabında “Vücudu Güzelleştiren Zihindir” diyerek her şeyden önce pozitif olmak gerektiğine vurgu yapıyor. Uzman Psikolog Yelda Başaran kitabında, kişinin nasıl kendi terapisti olacağını anlatarak kilo vermek isteyen okurlarına 10 maddelik bir motivasyon reçetesi sunuyor. Okurlarına, öncelikle kendilerine ulaşılabilir hedefler koymaları gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Yelda Başaran, günlük yaşamda renklerin de iştahı etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çekti.

“Şeker ve çikolata yemek yerine gülün. Çünkü gülmek hayatın şekeridir”

Bu yıl TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 41’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelen Başaran, “’Oturduğumuz yerde zayıflamak ister misiniz?’ konulu bir kitap çıkardık. Uzman psikolog kimliğimle aynı zamanda da bir köşe yazıyorum ’iyi yaşam sanatı’ diye. Her zaman şunu söylüyorum, yaşam bir sanat, beslenmekte bir sanat düşünmekte bir sanat ama tabii ki pozitif olunca her şey daha bir güzel oluyor. Kitabımız garanti belgeli bir kitap. Çünkü bir motivasyon reçetesi veriyoruz. Eğer ki bu reçetedeki 10 maddeyi yapabiliyorsanız kilo verebiliyorsunuz” dedi.

“İştahınızın açılmasını istemiyorsanız mutfağınızı yeşil ya da mavi tabaklarla renklendirebilirsiniz”

Renklerin iştah üzerindeki etkilerine de vurgu yapan Uzman Psikolog Yelda Başaran, “Bana hep şunu soruyorlar, ‘hocam, gece yeme ataklarım geliyor’, ‘neden iştahım çok açık’. Ben de diyorum ki bunlar acaba duygusal olarak mı yoksa fiziksel açlığınızdan mı kaynaklanıyor. Ve hemen mutfağının ve tabakların renklerini sormaya başlıyorum. Diyorum ki hangi renkler iştah açıp kapatıyor. Eğer ki sizler iştahınızın kapanmasını istiyorsanız, mavi, beyaz, yeşil ve mor renge yakın olacaksınız. Eğer iştahım açılsın istiyorsanız ki zannetmiyorum, kırmızı, turuncu, yeşile yakın olacaksınız. İştah açan ve kapatan renkler çok önemli. Mesela pembe anne şefkatinin rengidir. Eğer ki pembe renkte bir yerdeyseniz kendinizi çok huzurlu hissedersiniz. Eğer ki sizler kilo problemleri yaşıyorsanız ve iştahınızın açılmasını istemiyorsanız mutfağınızı yeşil ya da mavi tabaklarla renklendirebilirsiniz. 10 maddelik motivasyon reçetemiz var. Birincisi amacınızı belirleyeceksiniz. Ben neden kilo vermek istiyorum. Sağlıklı yaşam için mi yoksa istediğim pantolona girebilmek için mi? Hedefiniz ulaşılabilir olacak” diye konuştu.

“Bu reçeteyi duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım”

Arkadaşına destek olmak amacıyla imza gününe gelen ünlü şarkıcı Faruk K, Uzman Psikolog Yelda Başaran’dan aldığı destek ile bir buçuk ayda sağlıklı bir şekilde 6 kilo verdiğine dikkat çekerek, “Şimdi şöyle ki öncelikle destek almaya geldim. Beni her sahne öncesi müthiş bilgileriyle beni motive eden yegane dostumdur. Biz yıllarca kardeş gibi büyüdük. Yelda’nın kalemi gerçekten çok güçlü. Bununla alakalı bana bu reçeteyi anlattığında çok heyecanlandım. Çünkü hayata insanları bağlayan enerjidir. Enerjiyi de barındıran vücuttur. Şimdi şöyle ki bir buçuk iki ay kadar bir sürede 6 buçuk kilo verdim” şeklinde konuştu.