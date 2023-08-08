Mardin Artuklu Üniversitesinde görevli Uzman Psikolog Emin Kurtay, "Çocuğa tatil programı oluşturulurken öncelikle çocuğun istek ve ihtiyaçları dikkate alınması gerekir. Çocukların spora, sanata veya bilime olan ilgileri belirlenmeli ve çocuğa danışılarak etkinlikler planlanmalıdır" dedi.

Çocukların evde daha fazla vakit geçirmeye başladıkları yaz dönemi, çocukları için neşe ve rahatlık anlamına gelse de, ebeveynlerin pek çok zorlukla karşı karşıya kaldıkları ve yanıtlamak için pek çok soruyu beraberinde getirdikleri bir dönem olabileceğin, belirten Uzman Psikolog Emin Kurtay, anne ve babanın her ikisi de çalışırsa çocukların uzun yaz tatilinde dikkatlerinin ne kadar dağılacağı, tatildeyken zamanlarını nasıl verimli kullanacakları gibi konular sorunlara yol açacağına dikkat çekti.

Çocuklar için tatilin anlamı eğlenmek, dinlenmek, rahatlamak, ebeveynlerle daha huzurlu anlar geçirmek olduğunu ifade eden Kurtay, "Bunun için tatil etkinliklerinin de bu amaca hizmet etmesi gerekir. Okul dönemi boyunca çocuklar zamanlarının çoğunu okulda geçirirler ve bu nedenle anne-babaları ve diğer aile üyeleri ile geçirdikleri zaman kısıtlı olur. Çocuğun okul hayatı kadar ailesiyle vakit geçirmesi de önemlidir. Kışın yoğunluğu ve sürekli bir şeyler yetiştirme telaşı aile üyelerini ayrı tutuyor. Çocuklar okula gittikleri için erken yatıp erken kalkmak, anne babaların bazen işten eve geç gelmeleri, yemek hazırlamaları, çocukların ödevlerini yapmaları, uyku saatlerini ayarlamaları gibi çok çeşitli görev ve sorumluluklar vardır. Bu nedenle yaz dönemi aile iletişimini organize etmek için önemli bir fırsata dönüştürülebilir" dedi.

"Çocuklar, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmek, değer gördükleri ve sevildikleri bir aileye ait olduklarını hissetmek için ebeveynlerinin psikolojik desteğine ihtiyaç duyarlar" diyen Kurtay, şöyle konuştu:

"Özellikle zorluklarla karşılaştığında yaşadığı olumsuz duyguları paylaşmak ve kendisine doğru çözümler bulmak için anne ve babasıyla özel anlar geçirmesi çok önemlidir. Bu nedenle tatil planlarken çocukların aile ile birlikte aktivite yapabilecekleri ve birlikte güzel vakit geçirebilecekleri programların hayata geçirilmesi önerilir."

Çocuğa tatil programı oluşturulurken öncelikle çocuğun istek ve ihtiyaçları dikkate alınması gerektiğini ifade eden Kurtay, "Çocukların spora, sanata veya bilime olan ilgileri belirlenmeli ve çocuğa danışılarak etkinlikler planlanmalıdır. Bu planlamaları yaparken çocukların 3 yaş civarında sosyalleşmeye başladıklarını, akran gruplarında katılabilecekleri ve takım çalışmasının önemini anlayacakları etkinliklere öncelik verildiğini unutmayın. Tatil programını çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre şekillendirmek de önemlidir. Örneğin, ilkokulun ilk yılındaki bir çocuk ertesi yıl okula gitmeyi unutarak gidebilir, tatil günleri ise sadece dinlenmek ve oyun oynamak içindir. Bu çocuklar, günde bir saatten fazla olmamak üzere keyif aldıkları bir kitabı okumaya veya basit matematik problemlerini çözmeye teşvik edilebilirlerse, ikinci sınıf programına uyum sağlamakta zorlanmayacaklardır. Bu nedenle çocuklar tatil günlerini ne kadar verimli ve dinlenmiş olarak geçirirlerse, bir sonraki döneme o kadar enerjik ve dinlenmiş olarak başlayacaklardır" diye konuştu.