Acıbadem Eskişehir Hastanesi görev alan Uzman Psikolog Ümit Ege Canyurt, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle ruh sağlığının öneminden bahsetti.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Acıbadem Eskişehir Hastanesi görev alan Uzman Psikolog Ümit Ege Canyurt, ruh sağlığı hakkında bilgi verdi. Ruh sağlığını etkileyen olumsuz faktörler ve bunlardan korunmanın yollarından bahseden Uzman Psikolog Canyurt, tedavi yöntemlerine de değindi. Uzman Psikolog Ümit Ege Canyurt, ruh sağlığının kişinin sosyal hayatını doğrudan etkilediğinin altını çizdi.

“Erken tanını çok önemlidir”

Ruh sağlığının tespiti, tedavisi ve kişinin sosyal hayatına etkileri hakkında Uzman Psikolog Ümit Ege Canyurt şöyle konuştu;

“Ruh sağlığı bir insanın hayatının tüm noktasına yayılabilir. Ruh sağlığını etkileyen olumsuzlardan korunmak için düzenli kontrol ve farkındalık önemli olacaktır. Genetik faktörlerde düzenli kontrolü tavsiye ediyoruz. Bunun dışında da hepimizin zaman zaman terapiye ihtiyacı oluyor ve terapiye giderek ruhumuzun geri kalmış veya gelişmesi gereken bölümleri terapist yardımıyla bulunabilir ve tedaviye bu şekilde başlayabiliriz. Terapi sıklığı kişinin getirdiği konuya göre değişiklik gösterir. En fazla 15 gün aralık verilmesini tavsiye ediyoruz. Ama bazı durumlarda kişi terapiye entegre olamıyor. Bundan ötürü psikiyatriye yönlendiriyoruz. Bazen de sosyokültürel sebepler kişinin terapiye uygun olmamasını sağlayabiliyor. Erken tanını çok önemlidir. Bipolar, şizofreni, depresyon gibi hastalıklar ciddi bir şekilde ilerler ve kişiyi ölüme kadar sürükleyebilir. Bazı psikolojik rahatsızlıklar gözle görülebilir olabiliyor.”