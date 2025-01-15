Sosyal medya paylaşımlarının çiftler arasında kıskançlık ve güven sorunlarını tetikleyebildiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Tara Çapar, ilişkilerinin nasıl algılandığı düşüncesinin kaygıya yol açabileceğini belirterek bunun zamanla bir kişinin kendini baskı altında hissetmesine yol açacağına belirtti.

Romantik ilişkinin flörtlerin, sevgililerin, nişanlıların ve evlilerin arasında iki kişinin özgür iradesiyle seçtiği “aşk, tutku ve bağlanma bütününde betimlenen birliktelik” olduğunu söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Uzman Psikolog Tara Çapar, “Romantik ilişkilerde kişiler birlikte zaman geçirmekten zevk aldığı, yakınlığın olduğu, sevginin, aitliğin, bağlılığın hissedildiği ve fiziksel çekimin barındırıldığı ilişkilerdir. Dahası romantik ilişkiler, karşılıklı yoğun duyguların hissedildiği, hayata dair benzer veya ayrı görüşlerin fark edildiği, bağlılığın olduğu bir süreçtir” dedi.

“Çevrim içi profiller, yanıltıcı olabilir”

Sosyal medya platformlarının partner bulmayı kolaylaştırdığını vurgulayan Psikolog Çapar, mesajlaşma ve görüntülü görüşme imkanlarıyla iletişimin hızlı ve rahat olduğunu, bunun da ilişkideki bağlılığı arttırıp iletişim engellerini aşmayı sağladığını, ulaşamayacakları kişilere ulaşmalarını sağladığını dile getirdi.

Dijital imkanların gelişmesiyle birlikte romantik ilişkilerin online platformlarda kurulup sürdürüldüğüne dikkat çeken Çapar, dijital flörtte kişilerin genellikle, profillerini oluştururken dikkat çekici fotoğraflar ve ilgi çekici bir biyografi yazdıklarını ifade etti. Bu platformların kişiler arasındaki uzak mesafeyi ortadan kaldırarak kolayca iletişim kurma imkanı sağladığına değinen Çapar, “Kişiler kendilerini tanıtan bir profil oluşturarak partnerlerinde aradıkları kriterleri belirtebilir. Fakat bu platformları kullanan kişiler partnerlerini sadece çevrimiçi platformda gördükleri için yüz yüze geldiklerinde büyük farklılıklar yaşayabilirler. Dahası online iletişim, yüz yüze iletişimin psikolojik ve duygusal derinliğini sağlamayabilir ve bu da bazen ilişkilerde belirsizliklere neden olabilir” diye konuştu.

“Çiftler birbirlerini kontrol etmeye başlayabilir”

İlişkilerin online platformlarda paylaşılarak herkese açık bir hale geldiğini aktaran Psikolog Çapar, “Romantik ilişkilerini sosyal medyada paylaşan bireyler bir süre sonra kendilerini baskı altında hissedebilir. İlişkilerinin başkaları tarafından nasıl algılandığını düşünmeye başlayabilir. Bu da çiftlerin sorunlar yaşamasına yol açabilir. Bir diğer etkisi ise, kıskançlık hissinin tetiklenmesidir. Çiftler birbirlerinin sosyal medya platformlarını kontrol etmeye, incelemeye başlayabilir. Bunun sonucunda da birbirlerine olan güvensizlik ve kıskançlık duygusunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dahası sosyal medya aracılığı ile partnerlerinin eski partnerlerini araştırabilir ve güvensizliklerinin artmasına neden olabilir” dedi.

“Başkalarının ilişkisini idealize etmeye yol açar”

Sosyal medya paylaşımlarının partnerler arasındaki kıskançlığı, güvensizliği arttırdığını vurgulayan Psikolog Çapar, “Sosyal medya kullanılarak partnerlerinin davranışlarını sürekli olarak izlemek ve yorumlamak anlayışsızlığa ve tartışmalara da neden olur. Başka insanların ilişkilerini idealize etmenize neden olabilir. Bazen sosyal medyada gezerken karşımıza mükemmel bir ilişkiye sahip görünen çiftler çıkar. Ancak sosyal medya sorunları ve gerçekliği maskelemede başarılı bir araçtır. Şunu unutmayalım ki ilişki yaşayan çiftler sosyal medya üzerinden yaşamlarını gerçeklikten farklı bir şekilde sunma eğiliminde de olabilir” şeklinde konuştu.

“Kıskançlığın önüne geçmek için güven sağlayın”

Kişilerin bazen de partnerlerinin eski ilişkilerini gereğinden fazla incelediklerini hatırlatan Psikolog Çapar, “Partnerinizin bir fotoğrafı beğenmesi veya yorum yapması başka bir kişiyle flört ettiği veya ilişkide sorunlar olduğu anlamına gelmemekle birlikte bu şekildeki düşünceler kıskançlığı ve kaygıyı arttırarak ilişkinizi zedeleyebilir” dedi.

Psikolog Çapar, romantik ilişkilerde güven sağlanmasının sosyal medya üzerinden ortaya çıkabilecek kıskançlıkların önüne geçtiğinin altını çizdi. Çevrimiçi ilişkilerde sınırların korunmasının önemini vurgulayarak dijital iletişimi bilinçli şekilde kullanmanın sağlıklı ve sürdürülebilir romantik ilişkilerin temellerini oluşturduğunu sözlerine ekledi.