Sonbahar ayları ve kışa doğru gitmekle beraber güneş gözlüğü kullanımına dikkat çeken optisyenler, gözlüklerin sahte olmamasına, ultraviyole ışınını engelleyici özelliği olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sonbahar ayları ve kışa doğru gitmekle beraber güneş gözlüğü kullanımına dikkat çeken optisyenler, gözlüklerin sahte olmamasına, ultraviyole ışınını engelleyici özelliği olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman optisyen, yaz aylarında sıklıkla kullanılan güneş gözlüklerinin kış aylarında da kullanılmasını öneriyor. Kış aylarında güneş gözlüğü kullanımına dikkat çeken uzman optisyen Leyla Yavuz, gözlüğün sahte olmamasına ve ultraviyole ışınını engelleyici özellikte olmasına dikkat etmek gerektiğini dile getirerek internet alışverişlerine dikkat çekti. Yavuz, “Güneş gözlüğü, güneşten gelen ultraviyole ışınlarından koruyor. Hem yazın hem de kışın kullanılabilir, özellikle kış aylarında ultraviyole ışınları daha yoğun olduğu için gözlük daha etkili" dedi.

"Sahte gözlükler erken yaşta katarakta neden olarak gözü bozar"

Ürünün internet üzerinden alınmaması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, "Optiklerden tercih edilmeli. İnternet üzerinden alınan ürünlerin geneli sahte ve hiçbir güvenliği yok. Gözlükleri optik mağazalarında aldıkları zaman en ufak problemde karşılarında muhatap bulabiliyorlar ama internet ortamında bulamıyorlar. Sahte gözlükler erken yaşta katarakta neden olarak gözü bozar. Yaz kış fark etmeden güneş gözlüklerini kullanın” dedi.