Rahim ağzı kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Liv Hospital Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, “Erken teşhis ve düzenli tarama sayesinde rahim ağzı kanseri büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir. HPV aşıları, bu virüse bağlı kanser riskini önemli ölçüde azaltır. Her kadının, sağlık profesyonellerine danışarak hem tarama testlerini yaptırması hem de HPV aşısı hakkında bilgi alması büyük önem taşır” dedi.

Liv Hospital Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, rahim ağzı (serviks) kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Nuh, “Rahim ağzı kanseri dünyada kadın sağlığını tehdit eden en sık görülen kanser türlerinden biri olmakla birlikte, erken aşamada tespit edildiğinde tedavi edilme oranı son derece yüksektir. Bu yüzden erken teşhisin hayati önem taşıdığı bir hastalıktır” açıklamasında bulundu.

“HPV virüsü neden olabilir”

Rahim ağzı kanseri ve HPV ilişkisinden bahseden Op. Dr. Nuh, “Rahim ağzı kanserinin büyük bir kısmının nedeni, Human Papillomavirus (HPV) adı verilen virüslerdir. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüs olup, çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte, bazı HPV türleri rahim ağzında kanser öncesi değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler kanserin gelişmesine neden olabilecek bir dizi hücresel mutasyonun başlangıcıdır. Ancak, HPV enfeksiyonları genellikle bağışıklık sistemi tarafından zamanla yok edilir. Fakat bazı durumlarda enfeksiyon uzun süre devam ederse, bu hücresel değişiklikler kansere dönüşebilir” şeklinde konuştu.

“Erken dönemde belirti vermeyebilir”

Serviks kanserinin erken dönemde genellikle belirti vermediğini dile getiren Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, bunun da hastalığın fark edilmesini zorlaştırdığını belirterek düzenli yapılan pelvik muayene, Pap Smear testi ve HPV testleri ile rahim ağzında kanser öncesi gelişen hücresel değişikliklerin erken evrede tespit edilebileceğini söyledi. Op. Dr. Nuh, “Pap Smear testi, rahim ağzındaki hücreleri inceleyerek kanser öncesi lezyonların varlığını tespit eder. HPV testi ise, rahim ağzı kanserine yol açabilecek virüsün varlığını belirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserini ‘önlenebilen bir ölüm nedeni’ olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden DSÖ ve sağlık uzmanları, tüm ülkelerde düzenli tarama testlerinin yapılmasını ve HPV enfeksiyonunun önlenmesi için aşılamaların teşvik edilmesini önermektedir. Ülkelerin kendi sağlık politikalarına entegre ettikleri tarama programları, kanserin erken teşhis edilmesinin önünü açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HPV aşısı ile risk azalmaktadır”

HPV aşısının bu virüsün neden olduğu enfeksiyonları önlemenin en etkili yöntemlerinden biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Nuh, “Aşı, özellikle HPV’nin kansere yol açabilecek türlerine karşı koruma sağlar. Bu aşılama, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, genital siğiller ve bazı baş-boyun kanserlerinin önlenmesine yardımcı olur. Aşı, genellikle ergenlik dönemindeki kız çocuklarına ve genç kadınlara önerilmektedir ancak erkekler için de aşı uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Aşı, virüsle ilk kez karşılaşmadan önce uygulanması gerektiği için, erken yaşlarda yapılması büyük önem taşır. Bunun yanı sıra, HPV aşısı yaptıran kişilerin bile düzenli tarama testlerine devam etmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü aşı, tüm HPV türlerine karşı koruma sağlamaz” şeklinde konuştu.

“Düzenli tarama ve kontrollerin önemi”

Kadınların sağlıklarını korumak için düzenli olarak rahim ağzı kanseri tarama testlerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Op. Dr. Nuh, “Servikal kanserin önlenmesinin en etkili yolu, erken aşamalarda tespit edilen hücresel değişikliklere müdahale etmektir. Bu yüzden özellikle 21 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak Pap Smear testi yaptırması, 30 yaş ve üzeri kadınların ise HPV testiyle taranması önerilmektedir. Tarama testlerinin sıklığı, yaşa ve test sonuçlarına göre hekiminiz tarafından belirlenebilir. Erken teşhis ve düzenli tarama sayesinde rahim ağzı kanseri, büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. HPV aşıları, bu virüse bağlı kanser riskini önemli ölçüde azaltır. Her kadının, sağlık profesyonellerine danışarak hem tarama testlerini yaptırması hem de HPV aşısı hakkında bilgi alması büyük bir önem taşır. Unutmayın, kanserin erken teşhisi hayat kurtarır” diye konuştu.