2023 YKS sonuçlarının açıklanması ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, uzman öğretmenlerin üniversite adayları için danışmanlık yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ardından üniversite adaylarını heyecan sardı. Yapılan heyecanla birlikte yanlış tercih sonrasında emeklerin boşa gitmemesi için Denizli’de uzman öğretmenler kolları sıvadı. Bu konuda yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında, uzman öğretmenlerin destek amaçlı üniversite adaylarına tercih danışmanlığı yapacağını açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tercih danışmanlık büroları ile ilgili yaptığı açıklamada “Üniversite adaylarının YKS tercih dönemlerini en iyi şekilde geçirmelerini ve öğrencilerimizin bir üst öğrenim için istedikleri üniversitelere yerleşmeleri adına il geneli liselerimizde ve Halk Eğimi Merkezlerimizde, Meslek Eğitim Merkezlerimizde ve Rehberlik Araştırma Merkezlerimizde Tercih Danışmanlığı Birimlerimizle hizmet vereceğiz. Bu konuda ilimizde 172 YKS Tercih Danışmanlığı Birimi oluşturuldu. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öncelikli amacımız gençlerimizin en sağlıklı kararları vererek mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkı sağlamaktır” dedi.