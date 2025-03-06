Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilay Haftası kapsamında lise öğrencilerine madde bağımlılığıyla ilgili verdiği seminerde konuşan Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok sigara, uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığından kurtulma yöntemleriyle ilgili önemli notlar paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı Belediyesi, Yeşilay ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle liseli gençlere yönelik bir seminer düzenledi.

Önemli detaylar

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen madde bağımlılığına karşı mücadele konferansına katılım ise oldukça yoğun oldu.

Bağımlılığın çeşitleri, nedenleri ve sonuçları hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı seminerdesağlıklı nesiller yetiştirme hedefi konuşuldu ve gençlere önemli aktarımlar yapıldı.

“Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz”

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Şeyda Tok’un konuşmacı olarak katıldığı seminerde, çevresel faktörlere vurgu yapıldı.

Özellikle arkadaş çevresinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Tok, “Ömür boyu yanınızda kimse olmayacak. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Madde, sigara vs. kullanan arkadaşlarınız olmayacak mı olacak mutlaka. Burada en önemlisi sizin onlara verdiğiniz tepkidir. Sizin onlara verdiğiniz hayır cevabıdır. Bağımlılığı neden bu kadar önemsiyoruz sağlığımız elden gidebilir. Sağlık merkezleri olarak çevresine ve kendisine zarar veren madde bağımlılarına zorunlu müdahale ediyoruz. Zorunlu muayeneye götürüyoruz. Amacımız kimseyi yargılamak değil, çözüm sunmaktır” dedi.

Program sonunda katılımcılar uzman isme merak ettikleri soruları sordu.