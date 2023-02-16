Afyonkarahisar’dan deprem bölgesine giden uzman hekimler görevlerini tamamlayarak kente geri dönerken, ekibin bölgeye İsrail’den yardım amaçlı gelen sağlık personelleri ile çok sayıda başarılı ameliyat gerçekleştirdiği bildirildi.

Afyonkarahisar’dan deprem bölgesine giden uzman hekimler görevlerini tamamlayarak kente geri dönerken, ekibin bölgeye İsrail’den yardım amaçlı gelen sağlık personelleri ile çok sayıda başarılı ameliyat gerçekleştirdiği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgeye giden uzman ekiplerin ilk etapta gönüllü olarak gittikleri ifade edildi. Açıklamada, “Depremden, bölgedeki hastaneler de etkilendiği için giden ekiplerimiz hastanelerin de yeniden hizmet verebilir hale gelmesi için gayretle çalıştılar. Bu hastanelerden biri de Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi olurken, depremin ilk günü bölgeye gönderdiğimiz çok sayıda uzman hekim yoğun bakım, anestezi, kalp damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, iç hastalıkları, üroloji, spor hekimi, hemşire ve farklı kollardan sağlık personelinin yer aldığı ekibimiz, öncelikle deprem sonrası çok gerekli olan ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerini aktif olarak çalışır duruma getirdi. Ardından bu hastanede çok sayıda depremzedenin, ciddi ameliyatları gerçekleştirildi. Yoğun bakım ünitelerinde pek çok hasta tedavi edildi. Depremin ilk gününden itibaren büyük bir çaba ve özveriyle çalışan ekibimize daha sonra İsrail’den yardım amaçlı gelen ekip de dâhil oldu ve ekiplerimizin sorumluluğunda onlar da depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı oldu. Ekibimiz bugün sorumluluğu yeni ekiplere devrederek ilimize döndü” ifadelerine yer verildi.