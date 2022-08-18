Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, son dönemlerde kadınların sıklıkla başvurduğu kalıcı makyaj uygulamasına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, son dönemlerde kadınların sıklıkla başvurduğu kalıcı makyaj uygulamasına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kalıcı makyaj yaptırmanın ilk adımının doğru bir ekibin tercih edilmesi olduğunu belirten Dalmış, kalıcı makyajın yapıldığı ortamın da steril olmasının şart olduğunu ifade etti. Dalmış, ’’Kalıcı makyaj yaptırmadan önce, ne tür sonuçlar bekleyebileceğiniz ve ne kadara mal olacağı hakkında bilgi almalısınız. Nihai bir karar vermeden önce ne bekleyeceğinizi bilmelisiniz. Kalıcı makyaj yaptırma kararı önemli bir karardır. İşlem birkaç dakika içinde yapılabilir. Ancak uzunca bir süre boyunca kalıcı makyajın etkilerine sahip olabilirsiniz. Randevunuzu planlamadan önce, sonuçlar için hazır olduğunuzdan emin olun. Kalıcı makyaj, doğal yüz özelliklerinizi geliştirmek için özel teknik ve yöntemleri kullanan kozmetik bir işlemdir. Bu, kaşları, göz kalemi, dudak kalemi ve dudak rengini içerebilir. Bu tür işlemleri mutlaka alanında uzman olanlara yaptırmak gerekmektedir. Ancak bu sayede tam olarak istenilen etkilerin ortaya çıkması da mümkün olur. Kalıcı makyaj uzun ömürlüdür ve az bakım gerektirir. Göz kalemi veya dudak kalemi görünümünü seviyorsanız, her gün uygulamak zorunda kalmadan bu görünümleri korumak kolaydır. Görünümünüzü özelleştirmek için birkaç renk arasından seçim yapabilirsiniz. Böylece tam olarak size uygun bir tonda makyaja da sahip olursunuz. Günümüzde pek çok insan, her gün makyaj uygulamalarına zaman harcamak zorunda kalmadan veya kozmetiklerinin bulaşmasından veya bulaşmasından endişe duymadan görünümlerini iyileştirme şeklini sevdikleri için hala kalıcı makyaj yapmayı tercih ediyor. Kalıcı makyaj, kalıcı makyaj pigmentini cildin dermis tabakasına yerleştirmek için dövme kullanımını içeren kozmetik bir tekniktir. Mikro pigmentasyon olarak da bilinir. Bu tarz işlemler son derece titiz bir çalışma sürecini beraberinde getirmektedir. Bundan dolayıdır ki kalıcı makyaj yaptıracaksanız mutlaka bu konuda uzman olanlardan hizmet almalısınız’’ dedi.