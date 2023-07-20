Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Uzman Eller Projesine başvuruda bulunan 22 kişi ile sözleşme imzalandı.

Kastamonu’da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Uzman Eller Projesine başvuru yaparak projeden faydalanmaya hak kazanan 22 kişi ile sözleşme imzalandı. Orman ve Tarım İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza töreninde Uzman Eller Projesi çerçevesinde 1 adet arıcılık projesi, 1 adet coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün Üretimine Yönelik Proje (Sarımsak Üretimi) ve 20 adet Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesi uygulanacak.

Sözleşme imzalama töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Kastamonu’da tersine göç başlatacak olan bu proje ile tarım ve hayvancılık eğitimi almış sizler köydeki çiftçilerimize de iyi bir önder olacaksınız. Dolayısıyla diğer çiftçilerimizde sizlerin bilgilerinden yararlanacak. Proje uygulanan yerlerde örnek gösterileceksiniz” dedi.