Dünyada zatürrenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, “Zatürre bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşan bir akciğer iltihabıdır. Çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik hastalığı (diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, akciğer hastalıkları vb.) olanlarda, sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı ve hastalık durumlarında daha sık görülüp, daha ağır seyredebilir” dedi.

Liv Hospital Gaziantep Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla uyarılarda bulundu. Dünyada zatürrenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yeliz Karakan, zatürrenin çocuk ve erişkinde en sık ve ölüme neden olan enfeksiyon hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

Zatürrenin kısaca tanımını yapan Uzm. Dr. Karakan, “Zatürre bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşan bir akciğer iltihabıdır. Çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik hastalığı (diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, akciğer hastalıkları vb.) olanlarda, sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı ve hastalık durumlarında daha sık görülüp, daha ağır seyredebilir” ifadelerini kullandı.

“Öksürük ve göğüs ağrısı görülebilir”

Hastalığın belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Karakan, “En sık rastlanan belirtiler öksürük, balgam, ateş, göğüs ağrısı olup ilerlediğinde nefes darlığıdır. Üşüme, titreme, 39- 40 C’ye varan yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı (yeşil, sarı, pas rengi) balgam çıkarma olabilir. Bazı zatürre türlerinde ise sinsi başlangıç olur. Birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takip eden kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir” şeklinde konuştu.

“Fiziki muayene ile tanı konulabilir”

Zatürrenin erken teşhis edilmesi ve gecikmeden tedaviye başlanmasının öneminden bahseden Uzm. Dr. Karakan, “Teşhiste, fiziki muayene, laboratuvar testleri ve akciğer görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavi ise hastanın durumuna göre ayaktan veya yatarak planlanabilir. Antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücüler, oksijen ve sıvı destek tedavisi verilebilir” ifadelerini yer verdi.

“Tedavi ihmal edilmemeli”

Tedavinin zamanında başlanmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Uzm. Dr. Karakan, “Bununla birlikte hastalıktan korunmak esas olmalıdır. Zatürreden korunmak için zatürre (pnömokok), grip (influenza) aşıları, sigara ve alkolden uzak durmak, yeterli ve dengeli beslenmek, el hijyeni, iyi havalandırma ve riskli bireylerin maske kullanımı önem taşımaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.