Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Kilim, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Kilim’i dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Esra Kilim uzmanlık alanları arasında yenidoğan takibi ve tedavisi, büyüme - gelişme geriliği değerlendirmesi, aşı uygulamaları, enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi, alerjik hastalıklar, beslenme bozuklukları, çocukluk çağı kronik hastalıklarının takibi bulunuyor.