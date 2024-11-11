Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, her yıl binlerce kadının ölümüne neden olan rahim ağzı kanseri ve bu kansere neden olan HPV virüsüne karşı sadece kadınların değil erkeklerin de aşılanması gerektiğini belirtti. Rahim ağzı kanserinin gelişmiş ülkelerde kadınlar arasında görülen kanserler listesinde 2. Sırada yer aldığını da belirten Op. Dr. Aydın, belirti göstermediği için fark edilemeyen bu virüse karşı aşılanmanın önemine değindi.

“Aşısı var, yeterli bilince sahip değiliz”

Kısa adı HPV olan ve böyle tanınan (İnsan papilloma virüsü)’nün bulaş sonrası ciltte ve mukoza zarında (ağız içi, penis ucu, vajina, anüs ve rahim) siğillere ve kansere neden olabildiğini ve oldukça yaygın olan bu virüse karşı erken önlem almanın önemine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Ezgi Aydın, “Kadınların yüzde 80’i yaşamlarının bir noktasında en az bir HPV türüne maruz kalır ancak genellikle belirti göstermediği için fark edilmez. Bu denli yaygın bir virüs bu derecede ciddi hastalıklara neden olabiliyorken toplumumuz bu virüs ve virüsten korunulması hususunda yeterli bilince sahip değil. Aşısı hakkında yeterince fikir sahibi değil. Rahim ağzı kanseri nerdeyse aşı ile önlenebilen bir kanserken hala çok ciddi bilgi kirliliği mevcut” diyerek genellikle cinsel yolla bulaşan bu hastalığa karşı sadece kadınların değil erkeklerin de aşılanmasını önerdiğini belirtti.

HPV enfeksiyonu en sık 20’li yaşlarda ve 40-55 yaş arasında görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Aydın, “HPV ciltteki çatlaklardan girer ve derideki hücreleri enfekte edip farklılaşmaya sebep olur. Bu virüsler incelendiğinde kanserler ve siğillerle ilişkisi iyi bir şekilde tanımlanmıştır.

Rahim ağzı kanseri her yıl dünyada 274.000’den fazla kadının ölümüne sebep olur ve gelişmiş ülkelerde kadınlar arasında görülen kanserler listesinde 2. sıradadır. Rahim ağzı kanserli hastalar incelendiğinde hastaların yüzde 96,6’sında HPV virüsü tespit edilmiştir. HPV enfeksiyonu için çok sayıda risk faktörü vardır. En önemli risk faktörleri; erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması, fazla sayıda cinsel partner ve yine erkek partnerin de çok sayıda seksüel partnerinin bulunmasıdır” dedi.

“HPV nasıl bulaşır”

HPV’nin en önemli bulaş yolunun cinsel temas olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, “Bulaş için cinsel temas sırasında genital cinsel ilişki şart değildir. HPV’nin kontamine yüzeyler (klozet, havuz, solaryum vb.), ortak kullanılan eşyalarla deriden deriye temasla da bulaşabildiği bilinmektedir. Genital HPV’si olan hastalarda ellerinde ve tırnaklarında da HPV varlığı tespit edilmiş olup bunlar çocuklarına ya da partnerlerine temas yoluyla hastalığı yayabilmektedirler” diyerek ülkemizde HPV aşıları ulusal aşılama takviminde yer almasa da ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine neden olan HPV enfeksiyonunu önlemek için 9 yaşından itibaren kız ve erkeklere HPV aşısı uygulanmasını önerdiklerini kaydetti.