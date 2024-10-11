Medicana International Samsun Hastanesi, aile hekimlerine yönelik düzenlediği özel bir seminer programı ile tıbbi bilgilendirmelerde bulundu. Seminer kapsamında, uzman doktorlar kendi alanlarındaki güncel yaklaşımlar ve tedaviler hakkında aile hekimlerine önemli bilgiler aktardı.

Seminerin ilk oturumunda, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, diyabet konusunda son gelişmeleri ve yeni tedavi yaklaşımlarını ele aldı. Diyabetin tanı, tedavi ve yönetimindeki yenilikleri detaylandıran Karagöz Özen, aile hekimlerinin bu süreçte hastalarıyla nasıl daha etkili iletişim kurabileceklerini vurguladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, skolyoz üzerine yaptığı konuşmada, hastalığın erken teşhisi ve tedavi yöntemlerini paylaştı. Skolyozun özellikle genç yaş grubunda fark edilmesinin önemine değinen Büyükşireci, fizik tedavi ve rehabilitasyonun skolyoz yönetimindeki rolünü anlattı.

Seminerin son bölümünde ise Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Karaca, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme sağlığına yönelik önemli bilgiler verdi. Karaca, meme kanserinin erken teşhisinde taramaların önemini vurgularken, aile hekimlerinin bu konuda hastalarını bilgilendirmede oynadığı kritik role dikkat çekti. Düzenli taramalar ve kendi kendine meme muayenesinin, erken evrede teşhis edilen meme kanserinin tedavi şansını büyük ölçüde artırdığını ifade eden Dr. Karaca, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında aile hekimlerinin hastalarını bilgilendirme ve yönlendirme sorumluluğunun önemli olduğunu kaydetti.

Karaca, özellikle 40 yaş üzerindeki kadınların düzenli mamografi kontrolleri yaptırmaları gerektiğini ve aile öyküsü olanların daha erken yaşlarda tarama sürecine başlamalarının önerildiğini belirterek, tarama programlarının yaygınlaştırılmasının meme kanseri ile mücadelede kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu’nun da katıldığı program, soru-cevaplar ile sona erdi.