Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, son dönemde artan grip vakalarının, sağlık sistemlerinde ciddi yük oluşturduğunu ve halk sağlığı açısından önemli riskler doğurduğunu söyledi.

Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, Grip (influenza), özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sık görülen, yüksek bulaşıcılığı olan viral bir hastalık olduğunu belirtti. Kalli, son yıllarda grip vakalarının dalgalı seyrinin çeşitli faktörlerle ilişkili olduğunu vurgulayarak, pandemi sürecinde alınan sıkı izolasyon önlemleri nedeniyle, grip virüsüne maruziyet azaldığını ve toplum bağışıklığında zayıflamanın meydana geldiğini söyledi. Bu durumun, grip virüsüyle karşılaşan bireylerde hastalığın daha ağır seyretmesine yol açtığını ifade eden doktor Kalli, sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla, insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirdiğini, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamların, virüsün yayılmasını hızlandırdığının altını çizdi.

"Aşılar toplumda yeterince yaygın kullanılmıyor"

Doktor Kalli, "Her yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen grip aşısı, mutasyona uğrayan grip virüslerine karşı güncellenmektedir. Ancak aşıların toplumda yeterince yaygın kullanılmaması, grip vakalarının artmasına neden olabilmektedir. Grip virüsü (influenza A ve B) sürekli mutasyona uğrayarak farklı alt tipler oluşturur. Bağışıklık sistemi bu yeni varyantlara karşı yeterli koruma sağlayamayabilir, bu da grip vakalarında artışa neden olur" dedi.

Risk gurupları

Uzman Doktor Kalli, "Stres, yetersiz beslenme, düzensiz uyku, aşırı sigara ve alkol tüketimi gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatarak bireyleri gribe daha duyarlı hale getiriyor. Grip, her yaş grubunu etkileyebilse de bazı gruplar için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Yaşlılar (65 yaş ve üzeri), 5 yaş altındaki çocuklar, Hamileler, Bağışıklık sistemi zayıf bireyler (kronik hastalar, kanser tedavisi görenler, organ nakli yapılan hastalar), Astım, KOAH, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan bireyler, Bu risk gruplarında grip, zatürre, bronşit, orta kulak enfeksiyonu ve hatta ölümcül komplikasyonlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

Gripten korumanın yolları

Doktor Kalli gripten korunmanın yolları hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gripten korunmanın en etkili yolu, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüsün yayılımını azaltmaktır. Grip aşısı olmak, el hijyenine dikkat etmek, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, dengeli ve sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, düzenli egzersiz, stresi yönetmek, hastalığı yayan kişilerle temastan kaçınmak" ifadelerini kullandı.

"Hem bireysel hem de toplumsal olarak önlem almalıyız"

Doktor Kalli, "Son dönemde grip vakalarındaki artış, hem bireysel hem de toplumsal olarak alınacak önlemlerle kontrol altına alınabilir. Grip aşısının yaygınlaştırılması, hijyen kurallarına uyum ve bağışıklık sistemini destekleyici yaşam tarzı değişiklikleri, grip vakalarının azalmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle risk gruplarındaki bireyler için gripten korunma stratejilerinin uygulanması, ciddi komplikasyonları önlemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, toplumun bilinçlendirilmesi ve sağlık profesyonellerinin grip ile mücadelede aktif rol alması, hastalık yükünü azaltmada etkili olacaktır" diye konuştu.