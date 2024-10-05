İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Samira Huseynova, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisi gören çocukların ailelerine önemli uyarılarda bulundu. Huseynova, “İlaç tedavisinde ‘tatil’ önermiyoruz. Çünkü DEHB tatilde kaybolmuyor” dedi.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen nörogirişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Samira Huseynova, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında önemli bilgiler verdi. Huseynova, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur. Her 10 çocuktan birinde görülmektedir. Temel belirtileri dikkat dağınıklığı, hareketlilik ve dürtüsellik olsa da bazen ailelerin gözden kaçırdığı ve yeterince önemsemedikleri bulgular da görülebilmektedir (duygu yönetiminde ve akran iletişiminde sorunlar, organize olmamama, plan yapamama, düzensizlik, dağınıklık gibi) Bu özellikler çocuklarda yaş ve cinsiyete göre farklılıklar gösterir” diye konuştu.

“Erkeklerde daha fazla görünüyor”

Huseynova, DEHB’nin erkek çocuklarda daha fazla görüldüğüne vurgu yaparak, “Okul öncesi dönemde çocuğun kıpır kıpır olması, etkinliklerde çok fazla kalamaması, uyku ve beslenme sorunları sıklıkla görünse de belirtilerde esas artış okul çağında görülebilmektedir. Dersi dinleyememe, sıra arkadaşlarıyla sohbet etme eğiliminde olma, mola ve teneffüslerde sürekli koşuşturma, duygu ve öfke yönetiminde sorunlar, ödevlerini erteleme gibi şikayetler belirgin şekilde görülür. Ergenlik döneminde dürtülselliğin ön plana çıkmasıyla birlikte riskli davranışlara, kötü alışkanlıklara, okulda ve aile içinde çatışmalara eğilim artar. DEHB’yi erkeklerde kızlara göre 2 kat daha fazla görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlaç tedavisinde ara verilmemeli”

İlaç tedavisinde ailelere de çok iş düştüğünün altını çizen Uzm. Dr. Samira Huseynova, “Tedavideki amacımız çocuğun sadece okul başarısını yükseltmek değil, aynı zamanda uzun vadede ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçmektir. Erken tanıda tedaviye yanıt daha iyidir. Bazen ebeveynler özellikle tatil dönemlerinde çocuklarının ilaç kullanmaması konusunda ısrarcı olabiliyorlar. Ancak ilaçlara ara verildiğinde şikayetlerin devam ettiğini görebiliyoruz. İlaç tedavisinde ‘tatil’ önermiyoruz. Çünkü DEHB tatilde kaybolmaz. Bu yüzden çocuğunuzda bu gibi benzer sorunların olduğunu fark ettiğinizde ertelemeden bir çocuk psikiyatri uzmanına başvurmanızı öneririm” diye konuştu.