Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servis sorumlusu Uzm. Dr. Kürşat Aydın, bilinçsiz sarı serum kullanımının ölümcül riskler taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Uzm. Dr. Aydın, son dönemde halk arasında hızla yayılan ve birçok kişi tarafından gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı düşünülen bu uygulamaların aslında tıbbi bir dayanağı bulunmadığını belirtti. Daha çabuk iyileşme sağladığına inanılan bu yöntemlerin, ciddi sağlık riskleri taşımakta ve bazen geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabildiğini anlatan Aydın, "Sarı serum, kokteyl veya atom gibi adlarla anılan bu karışımlar genellikle steroid ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, antibiyotikler ve vitaminleri içermektedir. Ancak, bu bileşenlerin kontrolsüz bir şekilde damar yoluyla verilmesi, anaflaksi gibi hayatı tehdit eden şiddetli alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Üstelik bu tür tedavilerin gereksiz ve yanlış kullanımı, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek vücudun doğal savunma mekanizmalarına zarar verebilir" ifadelerine yer verdi.

"Bilinçsizce yapıldığında alerjik şok ve ölüm gibi sonuçlara yol açabilir"

Özellikle sağlık kuruluşları dışında yapılan bu uygulamalara dair haberlerin son dönemde artış gösterdiğini belirten Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Kürşat Aydın, şu uyarılarda bulunarak; "Hastane veya tam teşekküllü bir sağlık kuruluşu dışında yapılan bu tür uygulamalar, tıbbi takip ve müdahale imkanının kısıtlı olması nedeniyle ciddi hayati riskler taşımaktadır. Kontrollü ortamlarda bile riskleri olan bu işlemler, bilinçsizce yapıldığında alerjik şok ve ölüm gibi sonuçlara yol açabilir" dedi.

Vatandaşların, tıbbi olarak gerekliliği kanıtlanmamış bu tür uygulamalara karşı dikkatli olmaları ve bilinçsizce herhangi bir damar içi ilaç veya serum uygulamasına maruz kalmamaları büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, her bireyin sağlık durumu farklıdır ve kişiye özel olmayan tedavi yöntemleri beklenmedik sonuçlar doğurabilir diyen, Uzm. Dr. Aydın, "Sağlığınızı riske atmayın, tıbbi tedavi süreçlerinizi mutlaka doktor gözetiminde gerçekleştirin" ifadelerini vurguladı.