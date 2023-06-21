Kalp hastalıklarından korunmanın temelinde yaşam tarzını ve çevre faktörleri değiştirmenin olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Adnan Köşüş, “Kalp sağlığını koruyabilmenin öncelikli yollarından biri sağlıklı yiyecekler tüketmektir. Kişiler kolesterollerini uygun seviyede tutmak için tereyağı ve iç yağ gibi hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durmalı, fındık yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar tercih etmelidir. Kırmızı etten de mümkün olduğunca uzak durulmalıdır” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Adnan Koşüş, kalp hastalıkları riskini basit yöntemlerle engellemenin mümkün olduğunu söyledi. Kalp hastalıklarından korunma yollarının temelinde öncelikle hastalığa yol açan yaşam tarzını ve çevre faktörleri değiştirmenin yattığını belirten Uzm. Dr. Köşüş, “Kalp sağlığını koruyabilmenin öncelikli yollarından biri sağlıklı yiyecekler tüketmektir. Kişiler kolesterollerini uygun seviyede tutmak için tereyağı ve iç yağ gibi hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durmalı, fındık yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar tercih etmelidir. Kırmızı etten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Kırmızı et yerine, balık, hindi ve tavuk eti gibi beyaz et tercih edilmelidir. Bol miktarda sebze ve meyve yenmelidir. Beslenmede fasulye, mercimek, bezelye gibi kolesterolsüz protein kaynaklarına yer verilmelidir. Süt ve süt ürünlerinde ise konsantre süt yerine yağsız veya az yağlı ürünler tüketilmelidir. Karaciğer, işkembe, sakatat, sosis, sucuk, salam gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Beyaz un yerine işlenmemiş buğday unu yani kepekli un tercih edilmelidir. Ayrıca yemek yerken besinleri yavaş yavaş tüketmeye özen gösterilmelidir” diye konuştu.

“Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin, sigarayı bırakın”

Sadece her gün yarım saat yürüyerek ve sigara içmeyerek kalp hastalığına yakalanma riskinin yarı yarıya azaltılabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Köşüş, “Kalp-damar hastalıklarında sigara tüketilmesi başlı başına önemli bir sebeptir. Bu nedenle sigara içen bir kişi sigarayı bırakmalıdır. Ayrıca kişilerde yağların karın çevresinde toplanması da özellikle kalp-damar hastalığı riskini arttırır. Bu nedenle fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Düzenli egzersiz kalp hastalıkları ve kalp krizinden sizi korur. Günümüz toplumu araç kullanımı nedeniyle daha az yürür hale geldi. Bunun önüne geçmek için ise aracınızı, gideceğiniz yere en az 400 -500 metre uzağa park ederek, kalan mesafeyi yürümeye özen gösterin. Bu yolu yürümek bile uzun vadede size kalp-damar sağlığınız açısından ciddi bir yarar sağlayacaktır. Asansör kullanımını minimuma indirmek de kalp sağlığı açısından önemlidir. İmkan buldukça bol bol doğa yürüyüşleri yapın. Unutmayın ki uygun kiloya sahip olmak, sağlıklı bir yaşam için ilk adımdır. Kilo vermek kan basıncını, kan şekerini, kan yağlarını ve erken ölüm riskini azaltır. Aşırı stresten ve hareketsiz yaşamdan da mümkün olduğunca uzak durun. Eğer kişinin ailesinde kalp hastası varsa, şişmansa, diyabet veya yüksek tansiyon hastasıysa, sigara kullanıyorsa 30, herhangi bir şikâyeti yok ise de 40 yaşından sonra düzenli olarak bir kardiyoloji uzmanına başvurup, gerekli kontrollerini yaptırarak, kalp-damar hastalıklarına karşı önlemini almalıdır” ifadelerini kullandı.