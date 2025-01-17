Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ "Salmonella Enfeksiyonları" üzerine açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Buca ilçesinde bir kumpircide yemek yedikten sonra birçok kişi hastanelerin acil servisine başvurduğu, gıda zehirlenmesinden etkilenen bir kişi ise hayatını kaybettiği, kişilerin yedikleri kumpirde salmonella bakterisi tespit edildi. Bazen hayatı tehdit edecek ciddi sonuçlara yol açabilen Salmonella bakterisi ile oluşan Salmonella enfeksiyonları, tüm dünyada önemini koruyan başlıca zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıklardan biri olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, "Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit (ishal, kusma, karın ağrısı) ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Sistemik enfeksiyon şekli olan tifo son yıllarda daha az görülmekle beraber, birçok ülkede, hijyenik koşullarda iyileşmeye rağmen, besin zehirlenmeleri ile oluşan gastroenterit formu, salgın ölçütlerine varmaktadır. Doğada yaygın biçimde bulunur. Salmonella insanlarda; ani başlangıçlı gastroenteritler, tifo-paratifo, septisemi adı verilen ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Hem insanda hemde hayvanda hastalık yapan türleri de olan bir mikroorganizmadır. Taşıyıcı olan insan ve hayvanların dışkısı enfeksiyonun yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Salmonella bakterisi yetiştiriciliği yaygın olan bütün çiftlik hayvanlarında (kanatlı, sığır ve domuz) bulunur. Özellikle su kaynaklarının kanalizasyon ile kirlenmesi, mikroorganizmaların gıda üretim ve tüketim zincirine rahatlıkla geçişine yol açar. Tavuk ve domuz yetiştiriciliği bu kirlenmeden öncelikle etkilenerek, Salmonellozis’in ana kaynağını oluştururlar. Salmonella çok farklı yollarla da bulaşabilir ve enfeksiyona yol açar. Tavukçuluk ürünlerinden yumurta başta olmak üzere, kırmızı et ürünleri, taze meyve sebze, su, fast-food ürünler de Salmonella salgınlarında rol alırlar. Özellikle uygun olmayan hijyen şartlarında faaliyet gösteren restoranlarda; et, yumurta ürünlerinin yetersiz pişirildiği durumlarda, Salmonella enfeksiyonunun bulaşma riski yüksektir. Salmonella enfeksiyonlarında bulaşma dışkı ile kirlenmiş gıdaların ağız yoluyla alınması ile olmaktadır." dedi.

Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi taşıyıcılık süresini uzattığını ve ilaca dirençli türlerin oluşmasına yol açtığını ifade eden Karabağ, "Bu nedenle Salmonella gastroenteritlerinin tedavisinde antibiyotik kullanımı önerilmez. Ancak kendiliğinden düzelmenin olmadığı yüksek ateşle seyreden olgularda, hastaneye yatmayı gerektiren ağır ishallerde, immün sistemi bozuk olan hasta gruplarında antibiyotik tedavisi önerilir. Salmonella’nın sebep olduğu sepsis, lokal organ ve doku enfeksiyonlarının uygun antibiyotiklerle tedavisi gereklidir. Salmonella enfeksiyonlarında korunma, su kaynaklarının kanalizasyon ile karışmamasına, besinlerin hijyen kurallarına uygun imalatına, satışına ve kişisel hijyen gibi birçok farklı faktörlere bağlıdır." şeklinde konuştu.