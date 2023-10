Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine sağlık alanında ulaşarak aştıklarını ifade etti.

Hayat Hastanesi bahçesinde düzenlenen 29 Ekim kutlama törenine, Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, yönetim kurulu üyeleri ve doktorlar ile çalışanlar katıldı. Törende konuşan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine sağlık alanında ulaşarak aştıklarını ifade etti. Özkul, “Sağlık alanında muasır medeniyetler seviyesine biz de Hayat Hastanesi olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesini alarak ulaştığımızı tescilledik. İnşallah bilim teknoloji ve iktisadi alanda da çok çok daha iyi yerlere geliriz. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da önemli dönüşümler yaşandı, her türlü zorluğa rağmen Türkiye olarak bugün dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemine sahibiz. Bir Cumhuriyet kurumu olarak bundan sonra da hep birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam ederek ülkemizi çok daha iyi noktalara getirme amacındayız ve üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan ve de Türk milletinin her engeli mücadele ederek aştığına dikkati çeken Uzm. Dr. Fatih Özkul söyle konuştu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalist devletlere başkaldırı ile dünyaya örnek bir kurtuluş destanı ve sonrasında adeta küllerinden doğan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Adını tarihe altın harflerle yazdırmış olan milletimiz her buhranın üstesinden gelmeyi başarmış ve her defasında dünya sahnesinde hak ettiği yerini almıştır. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimiz 100 yıllık ama devlet geleneğimiz binlerce yıllıktır. Bu duygu düşüncelerle Cumhuriyeti’n 100. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyoruz” dedi.

Kutlama programı çocuklara balon ve bayrak dağıtımı ile son buldu.