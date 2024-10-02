Uzm. Dr. Emre Melih Faideci, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde göreve başladı.
Deprem tatbikatında ekiplerin "Sesimi duyan var mı" diye bağırması vatandaşları Kahramanmaraş depremine götürdü
Bilecik Devlet Hastanesine yeni bir doktor ataması daha gerçekleşti. Uzm. Dr. Emre Melih Faideci, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’nde hasta kabulüne başladı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, ihtiyaç duyulan birimlere doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: iha