Pandemide olduğu gibi deprem felaketinde de en ücra yerlere kadar yardıma koşan doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, Başkan Vahap Seçer’in sevgi ve selamlarını ileterek, buruk da olsa onların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetimi Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, amaçlarının depremzede yurttaşlar için gece- gündüz demeden koşturan sağlık çalışanlarına, bir nebze de olsa moral verebilmek olduğunu söyledi. Dr. Çat Bakır, “Son yıllarda öncelikle pandemide mücadele eden, sonrasında da büyük deprem felaketinde canla başla mücadele eden tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde, bölgedeki doktorlarımızın ve sağlık ekiplerinin eksiklerini ve ihtiyaçları olan malzemeleri tespit etmeye çalıştık” dedi.

Sağlık çalışanlarına steteskop ve önlük desteğinde bulunduklarını ifade eden Dr. Çat Bakır, “Bölgedeki doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bugün Adıyaman’dayız. Sonraki dönemlerde de diğer afet bölgelerindeki hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek adına, ziyaretlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.