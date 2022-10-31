Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi uzman ve profesyonel kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Baver Demir

2002 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimini, 2011 yılında ise Ankara Çocuk Hematoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Uzm. Dr. Baver Demir, ilk olarak 2002 ile 2005 yıllarında Mardin 4 Nolu Sağlık Ocağı-112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde, 2005 ile 2007’de Diyarbakır Merkez 10 Nolu Sağlık Ocağı’nda, 2007 ile 2011 Ankara Çocuk Hematoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Uzmanlık Eğitimi ve 2011 ile 2013’te Hakkari Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. Son olarak ise 2013 ile 2020 yıllarında ise Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi’nde çalıştı. Birçok kurs ve sertifika sahibi olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir, halen Epigenetik-Moleküler Genetik alanlarında eğitimine devam ettiği gibi, Türk Tabipler Birliği’ne de üyedir.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir’in ilgi alanları, Yenidoğanlarda emzirme eğitimi, uyku eğitimi, bebek ve çocuklarda beslenme eğitimi, iştahsızlık, kabızlık, büyüme ve gelişmenin takibi, özel aşı uygulamaları, çocuklarda obezite, gıda alerjileri, Epigenetik- Nutrigenetik uygulamaları olarak öne çıkmaktadır.