Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, romatoid artrit (RA) ile mücadelede erken tanı ve tedavi yöntemlerinin önemini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, romatoid artrit (RA) ile mücadelede erken tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi vererek önemli açıklamalarda bulundu.

“Belirtiler zamanla eklem hasarına ve deformasyonlara yol açabilir”

Doç. Dr. Nuh Ataş, “Romatoid Artrit, bağışıklık sisteminin vücutta kendi dokularına, özellikle eklemlere saldırması sonucu gelişen, kronik bir hastalıktır. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen RA, özellikle el, bilek ve diz gibi eklemleri hedef alarak, eklem ağrıları, şişlikler, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açar. Bu da Romatoid Artrit genellikle 30-60 yaşları arasında başlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Hastalığın ilk belirtileri arasında, eklemde ağrı, şişlik, sabahları artan sertlik, yorgunluk ve genel halsizlik yer alır. Bu belirtiler zamanla eklem hasarına ve deformasyonlara yol açabilir. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini engellemeye, eklem fonksiyonlarını korumaya ve tedaviye daha hızlı başlanmasına imkan tanır. Bu nedenle, belirtiler fark edildiği andan itibaren doktora başvurmak büyük önem taşır” dedi.

“Erken teşhis RA’nın olumsuz etkileri en aza indirilebilir””

Doç. Dr. Nuh Ataş, Romatoid Artrit’in, hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir hastalık olduğunu ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile hastaların normal yaşamlarına devam edebileceğini belirtti. Ataş, "Romatoid Artrit’e dair farkındalık oluşturmak, hastaların zamanında yardım almasını sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Erken teşhis, tedaviye başlanması ve yaşam tarzı değişiklikleri ile RA’nın olumsuz etkileri en aza indirilebilir. Sonuç olarak, RA tedavisinde erken tanı, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların daha sağlıklı, ağrısız bir yaşam sürmeleri mümkündür. Bu nedenle, Romatoid Artrit konusunda farkındalık artırılmalı, hastalar bilgilendirilmeli ve tedaviye zamanında başlanmalıdır” diye konuştu.