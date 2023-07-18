Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 2 ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, gözaltına alınarak haklarında işlem yapılan 3 şahıstan biri tutuklandı.

Belirli tarihle arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, 2 ruhsatsız tabanca ve 22 fişek, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca tabanca ve çalıntı motosikletle alakalı olarak R.Y., H.Y. ve A.U.Ü. isimli şahıslara polis ekiplerince işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.