Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Yılmaz’ın cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Ayancık ilçesi Çangal Ormanı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, orman kesim işlerinde çalışan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz, Çangal Ormanı’nda tomruk kesiminde çalıştığı esnada, kamyondan üzerine tomruk düştü. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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