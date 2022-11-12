Konya’nın Kulu ilçesinde üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya’nın Kulu ilçesinde üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki Fatma El Geryani isimli kız çocuğu, yerden kalkmak için televizyonun bulunduğu sehpadan tuttu. Bu sırada çocuğun üzerine sehpada bulunan televizyon devrildi. Ailenin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma El Geryani ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.