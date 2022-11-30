Olay, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin 11 aylık çocuğu Alin Kuteyş, yerde unutulan kaynar su tenceresine dokundu. Tencerenin içindeki kaynar su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık ünitesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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