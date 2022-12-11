Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un altyapı tesislerinde kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede, 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Yiğit, Sahil Camii’nde öğle namazı sonrası gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Minik Yiğit, cenaze namazının kılınmasının ardından Derepazarı ilçesi Çukurlu köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Yiğit’in cenazesine; Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, vali yardımcıları, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu, Çaykur Rizespor teknik direktörü, Çaykur Rizespor futbolcuları, taraftarlar, altyapı oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.

Server hemşire kocası tarafından katledildi

Server hemşire kocası tarafından katledildi

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