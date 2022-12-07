Kafasına kale direği düşen Çaykur Rizesporlu 8 yaşındaki futbolcu ağır yaralandı.

Kafasına kale direği düşen Çaykur Rizesporlu 8 yaşındaki futbolcu ağır yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor alt yapı tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antrenman öncesinde sahada vakit geçiren 8 yaşındaki Yiğit Demirel’in üzerine kale direği düştü. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirel burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Demirel’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kulüp’ten açıklama

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada ise kulüpte idari soruşturma başlatıldığı belirterek, "7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.45 sularında altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu 2014 doğumlu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.