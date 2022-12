Rize’de üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki Çaykur Rizesporlu minik futbolcunun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Rize’de üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki Çaykur Rizesporlu minik futbolcunun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Yiğit Demirel’in antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Yoğun bakıma kaldırılan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen minik sporcunun yaşam mücadelesi devam ediyor.

Olay gününden itibaren herkesin dualarla kendilerine destek olduğunu ve minik Yiğit’in de sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu belirten dede Yusuf Demirel, arayıp soran, destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti. Demirel “Torunumun geçirdiği bu kaza gerçekten akıllara durgunluk verecek bir kaza. Ama kaza bu yani takdiri ilahi. Kazanın olduğu andan itibaren bugüne kadar verilen desteklere teşekkür ediyoruz. Hastanenin doktorları, bütün personelleri, Çaykur Rizespor yönetimi ve camiası herkes yanımızda oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye’den ve yurt dışından Kuran-ı Kerim okuyanlara, çocuğumuz için dua edenlere de teşekkür ederim. Şu anda aldığımız bilgilere göre çocuğumuzda refleks ve olumlu gelişmeler var. İnşallah Allah onu bize bağışlayacak” dedi.

Minik Yiğit’in hastanedeki tedavisinin devam ettiğini kaydeden dede Demirel “Bize verilen bilgiye göre burada bir üst akıl olayı takip ediyor. Bize ‘Biz her türlü şeyi halledeceğiz’ dediler. Hakikaten şu anda aile olarak dışarıdan gördüğümüz kadarıyla hiçbir eksiklik yok. Her an bize bilgi veriliyor. Bizde dışarıdan duyuyoruz, uçak hazır, helikopter hazır, gidebileceği hastaneler hazır, Allah herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.