Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kafasına elektrik direği düşen kadın ağır yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kafasına elektrik direği düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle Adaviye Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet M. yönetimindeki 02 ACN 169 plakalı Fiat marka otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada, devrilen elektrik direği durakta minibüs bekleyen Esra F.’nin (23) kafasının üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esra F., ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Esra F.’nin, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.