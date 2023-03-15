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Olay, Orhangazi Mahallesi 241. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları sokak üzerindeki boş binanın avlusuna açılan demir kapıyla oynarken, kapı raydan çıktı. Minik Mustafa Eren, raydan çıkan demir kapının üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. Mustafa Eren Bayram, Orhangazi Cami’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’de şafak operasyonu: Ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Kayseri’de şafak operasyonu: Ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi

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