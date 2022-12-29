Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi evde temizlik yaparken yattığı yerin yanındaki masada bulunan sıcak su dolu çaydanlık üzerine devrilen 11 aylık Hülya Kılavuz yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı bebek, 40 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Samsun’da üzerine sıcak su dolu çaydanlık devrilen 11 aylık bebek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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