Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde orman kesiminde çalışan işçi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde orman kesiminde çalışan işçi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Topuk köyünde orman kesiminde çalışan 67 yaşındaki Mustafa Akarsu, kendi köyünde ormanda kesim yapıldığı sırada kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Akarsu’nun cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.