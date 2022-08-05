Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü sahasındaki ormanda kesim yapan Resul Hindioğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Hindioğlu, tedavi altına alındı.

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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.

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