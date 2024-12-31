Nevşehir’de üzerine 1 tonluk kalıp düşen işçi yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sümer Mahallesi Detay Sokak’taki briket blok makinaları ve ekipmanları yapan bir iş yerinde meydana geldi. Briket blok makineleri yapımında kullanılan kalıbı taşıyan vincin zinciri bir anda koptu. Kalıp ile tezgah arasında sıkışan işçi Raşit M. ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanlarının yardımıyla 1 ton 200 kiloluk kalıbın altından çıkartılan talihsiz adam, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olan anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.