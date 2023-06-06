Tokat’ta üzerinden yol geçen şelale doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Tokat’tın Reşadiye ilçesinde bulunan şelale üzerine köylere ulaşım sağlamak için köprü yapıldı. Şelale üzerine yapılan köprü köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlarken şelaleye olan ilgiyi de artırdı. Yolculuk yapan birçok vatandaşın uğrak noktası olan şelale, doğa severlerin dikkatini çekiyor. Çevre iller ve bölge halkı tarafından sıkça ziyaret edilen şelale doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 4 mevsim ayrı güzelliklere bürünen şelale, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

"Bir kaç yıl önce yeniden buraya köprü yaptılar"

Hayri Şahin, "Bu şelaleyi yoldan geçenler görüyor, bilen kişiler zaten gelip burayı ziyaret ediyor. Eskiden burada yol yoktu, bu şelale üzerine yol yapıldı. Kış aylarında buradan geçmek sıkıntı oluyordu. Bir kaç yıl önce yeniden buraya köprü yaptılar" dedi.

"10 kişiden 8’i fotoğraf çektiriyordur"

Reşadiye gök köy Fikret Ata, "Bu yıl özellikle yağışların çok olmasından dolayı şelaleden akan su miktarı da artmış durumdadır. Akıntısı yüksek olunca insana huzur veriyor. Yazın da kışın da ayrı bir güzel oluyor. Kış aylarında şelale buz tutuyor ve buzun içinden su akmaya devam ediyor. Burası çok dikkat çekiyor, buradan geçen 10 kişiden 8’i fotoğraf çektiriyordur. Şelalenin üzerine yeni bir köprü yaptılar" şeklinde konuştu.