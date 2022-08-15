Şahsa, ‘Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefetten’ toplam 4 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

AK Parti’li Aydemir Akhisar ve Alaşehir’de vatandaşlarla buluştu

AK Parti’li Aydemir Akhisar ve Alaşehir’de vatandaşlarla buluştu

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriyeleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Ekipler tarafından durdurulan H.G.A. isimli şüphelide yapılan kaba üst aramasında 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca bulunan şahsa 4 bin 712 TL idari para cezası yazıldı.

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