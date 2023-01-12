Trabzon’da üzerinde ahşap evle köprü altından geçmeye çalışan kamyon, yüksekliği tam olarak hesap edemeyince köprü altında sıkıştı. Bir müddet sonra kendi imkânlarıyla sıkıştığı yerden kurtulan kamyon tünelden geçerek yoluna devam etti.

Trabzon’da üzerinde ahşap evle köprü altından geçmeye çalışan kamyon, yüksekliği tam olarak hesap edemeyince köprü altında sıkıştı. Bir müddet sonra kendi imkânlarıyla sıkıştığı yerden kurtulan kamyon tünelden geçerek yoluna devam etti.

Trabzon’dan Rize istikametine seyir halinde iken Ganita mevkinde bulunan köprüden dorsesindeki ahşap evle birlikte geçmeye çalışan kamyon, yüksekliği hesap edemeyince köprü altında sıkıştı. Daha sonra olay yerine trafik polisi ekipleri intikal ederken kamyon bir müddet sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çok yavaş hareket ederek kurtuldu. Yol kenarına park ederek beklemeye alınan kamyon daha sonra ahşap evle birlikte metreyle yüksekliği ölçüldü. Kamyon gerekli işlemlerin ardından trafik polisi eşliğinde Çömlekçi tünelinden sorunsuz bir şekilde geçerek yoluna devam etti.