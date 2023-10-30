Kastamonu’da jandarma ekiplerince üzerinde yapılan aramada kannabinoid maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde H.E.A. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinde kannabinoid ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E.A. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.