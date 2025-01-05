Denizli’de zehir tacirliği yapan şahıs üzerinde 311 gram esrar, hassas terazi ve 44 adet fişek ile yakalandı. Zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamına zehir taciri kıskıvrak yakalanırken yapılan üst ve ikamet aramalarında ise 311 gram esrar, hassas terazi ve 44 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.