İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesi, Y. S. isimli şahsın içinde bulunduğu araç Eskişehir yolu üzerinde durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında, üç parça halinde 46.70 gram metamfetamin maddesi, 4.09 gram metamfetamin maddesi ve 0.52 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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