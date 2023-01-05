Antalya’da şapkalı cerrahi maskeli hırsız, 20 bin lira değerindeki elektrikli bisikleti iş yeri önünden kendi malıymış gibi çaldı. Hırsız rahat tavırlarıyla pes dedirtirken, aynada yüzüne bakıp kendine çekidüzen verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da şapkalı cerrahi maskeli hırsız, 20 bin lira değerindeki elektrikli bisikleti iş yeri önünden kendi malıymış gibi çaldı. Hırsız rahat tavırlarıyla pes dedirtirken, aynada yüzüne bakıp kendine çekidüzen verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iki gün önce Kepez ilçesi Ulus Mahallesi’ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yeri sahibi Melik Ünal, 20 bin lira değerindeki elektrikli bisikletini her zamanki gibi dükkanın önüne park etti. Ünal’ın müşterilerle ilgilendiği sırada bir kişi elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Yaklaştığı elektrikli bisikletin üzerine kendi aracıymış gibi oturup aynaya bakan hırsız, yaklaşık on dakika oyalandıktan sonra bisikleti sürükleyerek olay yerinden ayrıldı. Kamera görüntüleriyle polise başvuran iş yeri sahibi Ünal, hırsızın bisikleti geri getirmesi halinde ödül vereceğini bildirdi.

"Aynaya bakıyor"

İlk kez hırsızlık olayıyla karşılaştığını belirten Ünal, olayın iki gün önce sabah saatlerinde yaşandığını söyledi. Hırsızın davranışlarını şaşkınlıkla karşılayan Ünal, "Hırsız kendi malı gibi geliyor, oturuyor, direksiyonu kırıp bisikleti alıp götürüyor. En az on dakika bisikletin üzerinde oturuyor, etrafı dolaşıyor. Aynaya bakıyor, maskesini düzeltiyor; bizim iş yerine, karşıdaki notere doğru bakıyor. Bunların hepsini kendi bisikletiymiş gibi yapıyor. Bir geldim elektrikli bisiklet yok. 20 bin lira değeri var. Hırsız geri getirirse ödülünü verelim. Yoksa bulunacağı yok. Malum her yere arabayla gidilmiyor, bizim elimiz ayağımızdı o. Bugün elektrikli bisikleti götüren, yarın iş yeri önündeki diğer malzemeleri götürür" dedi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kameraya yansıyan görüntüde hırsızın bisikletle iş yeri önünden geçtiği ve park halindeki elektrikli bisikletin yanına geldiği görüldü. Başında şapka, yüzünde beyaz cerrahi maske bulunan hırsızın yaklaşık on dakika bisikletin üzerinde oturarak etrafı izlediği, aynada yüzüne baktığı ve bisikleti sürükleyerek götürdüğü anlar görüntülerde yer aldı.