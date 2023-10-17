Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekiplerince, trafik kontrol noktasında durdurulan bir sürücünü üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyündeki At Çiftçiliği mevkiinde yol uygulaması yapan ekipler, araç ve sürücüler üzerinde kontrollerini gerçekleştiriyor. M.D. (48) isimli sürücünün üzerinde arama yapan jandarma personeli, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İfadesini alınması üzere jandarma karakoluna götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.